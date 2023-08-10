Депутата Антонова назначили советником губернатора Новосибирской области

Новосибирский депутат Ростислав Антонов стал советником губернатора Андрея Травникова. Фото: соцсети

Новосибирский депутат Ростислав Антонов стал советником губернатора Андрея Травникова. Глава региона подписал распоряжение 7 августа.

Ростислав Антонов − советник главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам. Теперь, в соответствии с возложенными обязанностями, он будет выстраивать взаимодействие с четырьмя новыми регионами РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Среди задач нового советника губернатора – укрепление гуманитарных, экономических и культурных связей с присоединенными территориями.

− Это помощь нашим предпринимателям на территории, это работа с предпринимательским сообществом ДНР, это культурное взаимодействие, это развитие проектов, в том числе инновационных, − подчеркнул Ростислав Антонов в беседе с «Царьград Новосибирск».

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