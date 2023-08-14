Новосибирцам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %

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Несмотря на рост ключевой ставки, Банк «Левобережный» удерживает низкий процент по кредиту, чтобы вы могли реализовать мечту или решить срочные незапланированные финансовые вопросы.

Кредит «На любые цели» под 4,9 % годовых выдают на срок от 6 месяцев до 5 лет. Сумма - от 5 тысяч до 2 млн рублей. Возрастное ограничение - от 20 до 72 лет (на момент окончания кредитного договора). Возможно досрочное погашение без комиссии.

Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать также по ставке 4,9% годовых. Рефинансирование позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня.

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом - на сайте Банка «Левобережный», в BL-Online (16+) или по телефону 8-800-3333-555. Также можно подать заявку в любом офисе банка. Заявка рассматривается в течение часа после предоставления документов.

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