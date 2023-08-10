В Минздраве прокомментировали смерть мужчины на Левобережном рынке в Новосибирске

Скорая задержалась из-за пробки на Сибиряков-Гвардейцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минздраве высказались о трагедии на Левобережном рынке в Новосибирске – там скончался мужчина. Он ехал на велосипеде и резко упал. Прохожие сразу вызвали скорую, но экипаж, по их словам, ждали слишком долго. В итоге спасти мужчину не удалось.

ЧП произошло в среду, 9 августа. В соцсетях сообщили, что до приезда медиков мужчине пытались оказать первую помощь. Делали массаж сердца и искусственное дыхание, но все безрезультатно.

− С момента передачи вызова ближайшей бригаде скорой помощи до момента прибытия прошло 25 минут. Машина при этом находилась всего в шести километрах от места вызова, − предоставили ответ станции скорой медицинской помощи в Минздраве.

Там объяснили, что скорая задержалась из-за пробки на Сибиряков-Гвардейцев, где ремонтируют дорогу. Несмотря на то, что на машине были включены спецсигнал и проблесковые маячки, быстро миновать затор не удалось. Поэтому путь занял в четыре раза больше времени, чем обычно.

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