«В квартире открыл типографию»: спецслужбы задержали новосибирца, который печатал поддельные удостоверения ФСБ

Новосибирец тайно печатал поддельные удостоверения. Фото: Пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

ФСБ России задержали 26-летнего новосибирца, который печатал и сбывал поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

— В своей квартире он организовал типографию. Сотрудники Управления ФСБ при обыске обнаружили оттиски печатей, штампов, бланки поддельных документов, фальшивые обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры Российской Федерации и других государственных органов, а также защитные элементы в виде голографических стикеров и ламината, — сообщили в пресс-службе управления.

Все, что нашли в подпольной типографии, изъяли. Фото: Пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

На гражданина возбудили уголовное дело. Подозреваемый вину признал, проводятся следственные действия.

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