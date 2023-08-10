Под Новосибирском допрашивают начальника уголовного розыска по делу об убийстве школьницы 13-летней давности

Наташа пропала 2 марта 2010 года, когда возвращалась домой из клуба. Фото: «Жди меня»

В Новосибирской области допрашивают начальника уголовного розыска по делу об убийстве школьницы Наташи Матюхиной. Девочка пропала 2 марта 2010 года в селе Яркуль, когда возвращалась домой из клуба.

− Проводятся следственные действия. Начальника уголовного розыска допрашивают, − сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по НСО.

О судьбе девочки ничего не было известно 13 лет. В конце июля этого года по подозрению в ее убийстве задержали двух бывших полицейских и одного действующего сотрудника полиции. По версии следствия, пьяный оперативник с коллегой наехал на Наташу на автомобиле. Школьница была еще жива, но сотрудники МВД решили скрыть преступление. Они погрузили пострадавшую в машину и увезли убивать. А помогал в этом им нынешний начальник районного отдела ПДН. Сейчас все трое находятся под стражей.

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