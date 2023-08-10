Автобусный маршрут № 4 хотят отменить в Новосибирске

В Новосибирске отменят автобусный маршрут № 4 «Затулинский ж/м – Криводановский карьер». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отменят автобусный маршрут № 4 «Затулинский ж/м – Криводановский карьер». Это возмутило местных жителей. КП-Новосибирск обратилась в мэрию и узнала, почему маршрут собираются закрывать.

Как объяснили в муниципалитете, это связано с «оптимизацией муниципальной маршрутной сети». Власти планируют развивать троллейбусное сообщение на левом берегу.

− Так, в 2023-2024 годах запланировано развитие троллейбусного сообщения в левобережной части города путем организации движения в новые интенсивно развивающиеся жилые массивы: «Южно-Чемской», «Радуга Сибири», «Новомарусино» и «Дивногорский», и увеличение интенсивности движения данного вида транспорта на территории «Северо-Чемского» и «Затулинского» жилых массивов, − сообщили КП-Новосибирск в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Работу троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода организуют по основным магистралям улично-дорожной сети. В мэрии подчеркнули − с запуском и увеличением интенсивности троллейбусного движения как в направлении площади Маркса, так и в направлении ж/м «Затулинский» обслуживание маршрута № 4 становится бесперспективным.

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