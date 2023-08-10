Прокуратура нашла нарушения в детском лагере с играми про зомби под Новосибирском

В лагере «Лесная сказка», где играли в зомби-апокалипсис, нашли нарушения. Фото: прокуратура НСО

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку после жалоб на детский лагерь «Лесная сказка», где играли в зомби-апокалипсис. Сотрудники ведомства нашли там ряд нарушений.

На место выезжали также сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области и представители Минтруда региона.

− Выявлены нарушения законодательства об образовании, об организации отдыха, оздоровления детей, − сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

После оценки нарушений примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, родителям не понравились странные игры, которые устраивали вожатые. Например, подготовку ко сну они называли «подготовкой к смерти». А еще родителей не устраивало, что их детям выдавали телефоны всего раз в день.

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