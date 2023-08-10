МТС прокачала мобильный интернет на подъезде к главной воздушной гавани Сибири

Фото: Предоставлено компанией «МТС».

Мобильный интернет в Оби удалось «прокачать» благодаря рефармингу - переводу частот 2100 МГц, выделенных под поколение связи 3G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). Увеличение зоны LTE-покрытия также расширило доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Эффект от рефарминга можно сравнить с расширением автомобильной дороги, когда с добавлением новых полос увеличивается её пропускная способность.

Город Обь, где проживает более 30 тысяч человек, входит в Новосибирскую агломерацию. Кроме этого, тут ежедневно проезжают тысячи человек, которые отправляются в аэропорт Толмачево - крупнейшую воздушную гавань Сибири. И жители, и гости Оби теперь на себе могут ощутить новые скорости мобильного интернета: за считанные секунды выгружать фото и видео, звонить по видеосвязи, проверять расписание авиарейсов, слушать онлайн-книги с помощью сервиса «Строки», смотреть с телефона фильмы и сериалы в онайн-кинотеатре KION.

- Мы проводим рефарминг в регионе, чтобы обеспечить максимальный цифровой комфорт нашим абонентам. После смены частот им точно не будет тесно в сети даже во время пиковых нагрузок - в утренние и вечерние часы. В этом году МТС уже провела рефарминг в наших наукоградах: Кольцово, Краснообске и Академгородке. Также увеличение пропускной способности сети было проведено на территории дачных массивов в пригороде Новосибирска. Сейчас мы продолжаем пристально следить за локациями с активно растущим потреблением цифрового контента, чтобы выявить «узкие» места и оперативно отреагировать, - отметил директор Новосибирского филиала МТС Алексей Пахомов.

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