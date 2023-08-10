В Новосибирске 1400 человек нелегально работали в клининговой компании

После проверки всех работников оформили в штат официально. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области прокуратура проверила крупную компанию, где занимались чисткой и уборкой помещений. Выяснилось, что больше 1400 работников трудятся там нелегально.

— Между ними были заключены договоры возмездного оказания услуг. После прокурорского вмешательства нарушения устранены, с работниками заключены трудовые договоры, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

За всех трудящихся организация оплатила страховые взносы и изменила штатное расписание.

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