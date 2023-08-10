«Полетел с полумаха»: в Новосибирске спасли отравленного коршуна

Коршуна в плохом состоянии нашли на улице. Фото: Евгений Шестернин.

Новосибирские специалисты спасли коршуна, которого нашли на земле. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр природных ресурсов и экологии области Евгений Шестернин.

— Вчера вечером сообщили о коршуне, который неподвижно лежал у дороги. Наш специалист забрал птицу. Не сбили, скорее всего, отравилась. После промывания она взлетела как никогда легко — с полумаха, — написал Шестернин.

Напомним, ранее новосибирец спас птенца домового сыча, которого чуть не заклевали коршуны. Малыша вылечат и научат летать в центре реабилитации диких животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над ним уже кружили коршуны: на трассе Яровое-Новосибирск турист спас от гибели птенца сыча

Птенца домового сыча спас турист на трассе под Новосибирском (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер