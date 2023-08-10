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НовостиДом. Семья10 августа 2023 3:02

«Полетел с полумаха»: в Новосибирске спасли отравленного коршуна

В Новосибирске спасли отравленного коршуна, который лежал на земле
Надежда РЫЖКИНА
Коршуна в плохом состоянии нашли на улице. Фото: Евгений Шестернин.

Коршуна в плохом состоянии нашли на улице. Фото: Евгений Шестернин.

Новосибирские специалисты спасли коршуна, которого нашли на земле. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр природных ресурсов и экологии области Евгений Шестернин.

— Вчера вечером сообщили о коршуне, который неподвижно лежал у дороги. Наш специалист забрал птицу. Не сбили, скорее всего, отравилась. После промывания она взлетела как никогда легко — с полумаха, — написал Шестернин.

Напомним, ранее новосибирец спас птенца домового сыча, которого чуть не заклевали коршуны. Малыша вылечат и научат летать в центре реабилитации диких животных.

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