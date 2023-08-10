Новосибирцы переживают из-за состояния пруда с утками в Академгородке

Сибиряки переживают за любимый многими пруд. Фото: Татьяна ОСИПОВА

Жители Академгородка в Новосибирске рассказали о том, что знаменитый пруд с утками за последнее время обмелел и зарастает ряской. Они призвали с помощью волонтеров очистить пруд, чтобы он перестал превращаться в болото.

Депутат горсовета Наталья Пинус сказала, что водоем таким образом спасти нельзя.

— Эти идеи звучали и ранее. Но, увы, от них пришлось отказаться, потому что исследования вопроса специалистами показали: «очистка» водоема не приведёт к тому, что воды в нём будет больше, а приведёт к обратному: вода будет ещё сильнее уходить, — рассказала она изданию «Навигатор».

В исследовании специалистов обозначено, что пруд наполняется водой за счет естественных водотоков от атмосферных осадков с определённой территории Академгородка, а не за счёт подземных ключей, как думали многие.

Также эксперты отметили, что в нижней части насыпи на улице Мальцева нарушен водоупорный слой, поэтому вода уходит. Чтобы решить проблему, нужна ревизия и зачистка ливневой канализации, питающей водоём, вскрытие полотна дороги и другие мероприятия. А они обойдутся недешево. Сейчас направлено обращение в мэрию Новосибирска.

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