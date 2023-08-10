В НГПУ прошел основной этап зачисления на бакалавриат по очной и заочной формам обучения

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв начинает процесс зачисления поступающих на программы бакалавриата бюджетной формы обучения. Фото: Пресс-центр НГПУ

Почти 355 тысяч абитуриентов подали заявления на педагогические специальности в педвузы Минпросвещения России. Из них более 35 тысяч заявлений - в Новосибирский государственный педагогический университет. Крупнейший вуз Сибири и Дальнего Востока вошел в тройку лидеров среди педвузов страны по количеству поданных заявлений от абитуриентов.

Начальник управления профориентации, подготовки и набора абитуриентов НГПУ Елена Ивановна Кавалер делится предварительными итогами приемной кампании. Фото: Пресс-центр НГПУ

9 августа в Новосибирском педагогическом прошел основной этап зачислений на бюджетные места по очной и заочной формам обучения. В 2023 году вуз получил 2258 бюджетных мест на 86 программ бакалавриата, 3 специалитета и 57 программ магистратуры. Сегодня зачислили будущих студентов-бюджетников очной и заочных форм обучения.

В 2023 году НГПУ получил 2258 бюджетных места на 86 программ бакалавриата, 3 специалитета и 57 программ магистратуры. Фото: Пресс-центр НГПУ

- В Год педагога и наставника Новосибирский педагогический университет блестяще справился с основным этапом зачисления. Конечно, этому предшествовала большая работа факультетов, институтов, приемной комиссии по знакомству старшеклассников с нашим вузом. В прошедшем учебном году мы провели порядка 150 крупных профориентационных мероприятий не только в Новосибирске и регионе, но и в целом по России и в некоторых зарубежных странах. 15 заявлений на одно бюджетное место в этом году - это была основная гарантия того, что набор не только состоится, но и будет качественным. В этой связи думаем, что средний балл у поступавших в целом по вузу будет несколько выше, чем в прошлом году. В Год педагога и наставника НГПУ не словами, а делом доказал свой профессионализм и желание совершенствовать высшее педагогическое образование страны, - подчеркивает ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.

Почти 355 000 абитуриентов подали заявления на педагогические специальности в педвузы. Из них более 35 000 заявлений - в НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

У каждой приемной кампании свои акценты. В этом году, помимо высокого конкурса, часть учебных подразделений отметились большим количеством принятых целевиков. Конкуренцию выпускникам из разных городов России в этом году составили поступающие из стран ближнего зарубежья - Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Сотрудники приемной комиссии НГПУ подготавливают документы и завершают этап зачисления. Фото: Пресс-центр НГПУ

- В этом году мы увидели значительный интерес к образовательным программам факультета иностранных языков, института детства, института филологии, массовой информации и психологии, института физико-математического, информационного и технологического образования. С учетом особой важности подготовки учителей русского языка и литературы, физики, математики, информатики, иностранных языков мы постараемся найти возможность и совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Новосибирской области увеличить количество бюджетных мест на соответствующих образовательных программах, - отмечает ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.