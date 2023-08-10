В Новосибирске решили судьбу общежития для мигрантов в Кировском районе

В Новосибирске решили снести общежитие для мигрантов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске снесут общежитие для мигрантов, которое возводится в Кировском районе на улице Пригородной. За несколько месяцев на объект подали многочисленные жалобы.
Местные жители утверждали, что на месте строительства возведут не обычную многоэтажку, а общежитие для гастарбайтеров. Они потребовали вмешательства правоохранительных органов.
— После многочисленных жалоб местных жителей, в том числе коллективных, на место выехали представители районной администрации, которые выявили целый ряд нарушений. Члены комиссии по самостроям единогласно решили, что здание нужно снести, — сообщает издание «Прецедент».
Теперь властям муниципалитета необходимо обратиться в суд, чтобы получить разрешение на демонтаж постройки.
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