«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирской области ищут 86-летнего пенсионера с белой тростью

В Новосибирской области ищут 86-летнего Геннадия Ивановича Погорелова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирской области ищут 86-летнего Геннадия Ивановича Погорелова. Пенсионер пропал 8 августа в поселке Мошково.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже пожилого мужчины. 08 августа этого года, вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили КП-Новосибирск в поиском отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в голубую рубашку, черные брюки, зеленые галоши, зеленую кепку. С собой у него была белая трость.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Геннадий Иванович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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