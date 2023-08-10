В Новосибирской области появился светофор для велосипедистов. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области появился светофор для велосипедистов. Его заметили жители Академгородка.

— На Морском проспекте появилась секция светофора для велосипедистов, — сообщается в телеграм-канале «Ненаучный Городок».

Такие светофоры появились с 1 марта 2023 года, в связи с обновлением правил дорожного движения для велосипедистов. Так, теперь светофоры четко разделены на 2 группы: велосипедные светофоры предназначены только для велосипедистов, а пешеходные — только для пешеходы. Сигналы велосипедного светофора распространяются также и на мопеды, двигающиеся по велосипедной полосе.

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