В Новосибирской области появился светофор для велосипедистов.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирской области появился светофор для велосипедистов. Его заметили жители Академгородка.
— На Морском проспекте появилась секция светофора для велосипедистов, — сообщается в телеграм-канале «Ненаучный Городок».
Такие светофоры появились с 1 марта 2023 года, в связи с обновлением правил дорожного движения для велосипедистов. Так, теперь светофоры четко разделены на 2 группы: велосипедные светофоры предназначены только для велосипедистов, а пешеходные — только для пешеходы. Сигналы велосипедного светофора распространяются также и на мопеды, двигающиеся по велосипедной полосе.
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