«Пропал по пути в Тогучин»: в Новосибирской области ищут седого мужчину в бордовой рубашке

В Новосибирской области ищут 61-летнего Александра Вячеславовича Зайцева. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 61-летнего Александра Вячеславовича Зайцева. Мужчина пропал во вторник, 8 августа.

— 8 августа этого года, выехал в Тогучин и пропал. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы, усы и борода, карие глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в джемпер цвета морской волны, бордовую рубашку, черные брюки и черные летние туфли. С собой у него была черная мужская сумка через плечо.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Александр Вячеславович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому 112.

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