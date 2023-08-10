В Новосибирской области пройдут выборы начальника Фонда модернизации ЖКХ

В Новосибирской области пройдут выборы нового руководителя Фонда модернизации ЖКХ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области пройдут выборы нового руководителя Фонда модернизации ЖКХ. Документы от претендентов принимались до 28 июля 2023 года.

— Регоператор занимается обеспечением проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, оказывает финансовую поддержку муниципальным образованиям на развитие инженерных коммуникаций, объектов жизнеобеспечения и создания условий их бесперебойной работы, — сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Кандидат должен являться гражданином Российской Федерации, иметь соответствующее образование и опыт работы в данной сфере.

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