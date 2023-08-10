«Выбежал из-за машины»: в Новосибирске иномарка сбила 11-летнего мальчика во дворе дома

В Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил ребенка во дворе дома. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил ребенка во дворе дома. ДТП случилось вечером в среду, 9 августа.

— В 18:10 40-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по внутридворовой территории со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Пермсая. Напротив дома № 79 он сбил 11-летнего мальчика, выбежавшего из-за припаркованной машины, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

Пострадавшего в ДТП ребенка доставили в больницу с различными травмами. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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