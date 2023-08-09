В Новосибирске спасатели показали самое опасное место у Бугринского пляжа

В Новосибирске спасатели выехали на пляж у Бугринского моста. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске спасатели выехали на пляж у Бугринского моста, чтобы лично проинспектировать самое опасное место для купания. Последняя трагедия случилась там 5 августа: там утонул мужчина, отдыхавший на берегу с друзьями.

— Территория официально оборудованного Бугринского пляжа находится по левую сторону от косы, где установлены пляжные зонты. Остальная территория косы — запрещенное место для купания. Сейчас из-за качества воды на Бугринском пляже выставлены аншлаги и вывешен красный флаг, предупреждающие о запрете купания. Когда можно купаться, зона для купания обозначается буйками — 25 метров от глубины 1, 3 метра, — сообщается в мэрии города.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в этом году для отдыха в Новосибирске открыты шесть пляжей. Но на данный момент пробы воды на них не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям — купание не рекомендуется.

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