Сергей Хотимский принял участие в пресс-конференции о запуске цифрового рубля

Сергей Хотимский и Ольга Скоробогатова. Фото: sovcombank.ru

От Банка России в мероприятии приняла участие первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, от Совкомбанка - первый заместитель председателя правления Сергей Хотимский.

На первом этапе пилотирования будут отработаны базовые операции: открытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду. Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

- Запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями - важнейший этап проекта. Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей. Мы планируем вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем, - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Цифровой рубль не станет средством сбережения, и не будет использоваться для кредитования. В следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами. Кроме того, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей.

- Цифровой рубль действительно очень важный проект, который имеет огромное международное значение особенно в условиях санкционного давления. Развилка очень простая: либо ты на обочине прогресса, либо ты на острие и реальным образом стараешься конкурировать, если появляются более выгодные для тебя возможности, - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

- В целом, это интересный вызов. Я не буду не замечать «слона в комнате» и говорить, что для банков нет никаких вызовов и проблем. Конечно, здесь возникает новая ситуация, в которой ЦБ предстоит найти некоторый баланс с точки зрения того, как это будет влиять на нормативы ликвидности. Но у нас есть на это время, это процесс достаточно долгий. Мы доверяем в этом смысле ЦБ, - добавил Сергей Хотимский.

Планируется, что до конца этого года список участников пилота будет расширен за счет привлечения как граждан, так и компаний.