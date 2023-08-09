Теперь не придется скучать: в Новосибирске к теленку Лене приехала подружка

К теленку хайлендов Лене приехала подружка. Фото: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке имени Шило новый обитатель − к теленку хайлендов Лене приехала подружка. Об этом сообщила постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Леня тщательно готовился к встрече с невестой. Так, например, бычок приглаживал шерсть о специальную «чесалку», чтобы впечатлить телочку.

Коровка быстро адаптировалась к новым условиям. Девочка, как выяснилось, не из робкого десятка.

А вот Леня пока привыкает к соседке, наблюдая за ней издалека. Чтобы не показать свою заинтересованность – делает вид, что ужасно занят.

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