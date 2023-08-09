Стала известна судьба пассажира, сорвавшего рейс Новосибирск-Санкт-Петербург

Мужчину доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В авиакомпании рассказали подробности ЧП с пассажиром, сорвавшем вылет самолета Новосибирск-Санкт-Петербург. Напомним, инцидент случился вечером во вторник, 8 августа. Во время руления самолета мужчина резко вскочил со своего места и потребовал остановить борт и снять его с рейса.

— Пассажир во время руления самолета к взлетно-посадочной полосе резко проследовал со своего места в переднюю часть к выходу с просьбой остановить самолет и выпустить его из-за нежелания лететь, — рассказали КП-Новосибирск в авиакомпании s7.

Экипаж воздушного суда вызвал на борт полицейских. Они вывели из самолета резко передумавшего лететь мужчину.

— После случившегося мужчину передали бригаде скорой помощи, сейчас он находится в медучреждении, — пояснили КП-Новосибирск в УТ МВД по СФО.

Рейс в итоге вылетел в Санкт-Петербург — но на два часа позже.

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