В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело о краже икон из храма

Андрея Половникова обвиняют в совершении 31 эпизода преступлений. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске начали рассматривать дело о краже икон и колец из храма Георгия Победоносца. Судебное заседание состоялось 9 августа в Калининском районном суде.

Андрея Половникова обвиняют в совершении 31 эпизода преступлений. Среди них − кражи, кражи с причинением значительного ущерба и кражи с незаконным проникновением в помещение.

Ранее следователи выяснили, что мужчина занимался преступной деятельностью в период с июня 2022 года по май 2023-го. Он совершал «набеги» на офисы, СТО, кафе, городские больницы. Кроме того, злоумышленник украл из церковной лавки иконы и кольца с молитвами.

Общая сумма ущерба составила 650 тысяч рублей. Свою вину воришка без моральных принципов признал полностью.

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