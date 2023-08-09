Приставы выдворили из Новосибирска 22-летнего афганца-нелегала

22-летнего жителя Афганистана выдворили из Новосибирска судебные приставы. Фото: Надежда РЫЖКИНА

22-летнего жителя Афганистана выдворили из Новосибирска судебные приставы. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Молодой человек приехал в Россию, чтобы погостить у родственников. Он должен был пробыть на территории РФ 19 дней, однако задержался почти на год. На миграционный учет парень не встал, вид на жительство, временное проживание или разрешение на работу не оформлял.

В середине июня полицейские задержали нелегала. Афганца поместили в центр временного содержания иностранных граждан. На него составили протокол об административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации».

− Гражданину Афганистана назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации, − рассказали в ГУ ФССП России по региону.

На днях судебные приставы привезли иностранца в аэропорт Толмачево. Оттуда он полетел в Ташкент, а затем отправился в Кабул.

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