В Новосибирске парк уборочной техники пополнится на полсотни машин

В Новосибирск поступит 51 специальная машина для уборки и содержания дорог. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирск поступит 51 специальная машина для уборки и содержания дорог. Прибыли уже 42 единицы техники, остальные поставят до октября. Новые машины оценил мэр Анатолий Локоть.

— Продолжаем оснащать городские дорожно-эксплуатационные учреждения новой техникой. В конце прошлого года подписали контракт, провели конкурсные процедуры и по лизинговой схеме закупили 51 единицу специальной уборочной техники. Большую часть мы уже получили, до конца октября должна прийти оставшаяся партия, чтобы мы успели подготовить технику к зиме, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Состоялось совещание под руководством губернатора Новосибирской области. Мы получили заверение, что областной бюджет готов нас поддержать в вопросах приобретения уборочной техники. Останавливаться на достигнутом нельзя. Будем увеличивать парк, что положительно скажется на качестве уборки улиц.

В ДЭУ-1 поступило 10 универсальных спецмашин на базе самосвального шасси, 10 тракторов, 5 малогабаритных универсальных машин с комплектом оборудования круглогодичного содержания, 4 вакуумно-уборочные машины на базе «КАМАЗа», 9 самосвалов, а также 3 снегопогрузчика и 1 автогрейдер. Часть техники останется в ДЭУ-1 и будет обслуживать центральные районы города, часть — будет передана в другие дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска.

Использовать технику для разных целей можно как зимой, так и летом. Зимой машины будут убирать снег и обрабатывать дороги реагентами, а летом — подметать и поливать улицы.

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