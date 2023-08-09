В Новосибирске энергетики показали, как ремонтируют крупную тепломагистраль по улице Троллейной

Под перекрестком Троллейная-Титова уже проложены гильзы для трубопроводов. Фото: Пресс-служба СГК

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов проверил ход работ по замене тепломагистрали по ул. Троллейной. Это очень крупный участок, который снабжает теплом 669 домов. Игорь Лузанов показал журналистам, что уже сделано, и пояснил, почему удалось так быстро восстановить движение на перекрестке Троллейная-Титова.

Игорь Лузанов (в центре) проверил ход работ на объекте. Фото: Пресс-служба СГК

Сейчас под перекрестком начинают монтаж крупных труб диаметром 1000 мм. До этого здесь проложили гильзы для трубопроводов. Они работают, как стальные футляры с электрохимической защитой. Без такой защиты токи от трамвайных путей могут вызвать коррозию труб. Гильзы проложили быстро, вернули трамвайные пути, а дорожное движение восстановили за несколько дней в начале августа. Чтобы максимально сократить неудобства жителей, подрядчик «Водоэнергомонтаж» работал круглосуточно. Так как гильзы проложены, для монтажа трубопроводов перекрывать движение больше не потребуется. Также на этом участке уже монтируют строительные конструкции канала и тепловых камер.

На участке уже монтируют строительные конструкции канала и тепловых камер. Фото: Пресс-служба СГК

Энергетики отметили, что асфальтобетонное покрытие на перекрестке пока восстановлено в черновом варианте с нижним выравнивающим слоем. Окончательно благоустройство подрядчик выполнит в ближайшие дни.

Напомним, что всего в 2023 году СГК планирует заменить порядка 20 км теплосетей на 31 участке - на общую сумму порядка 4 млрд. рублей. А по состоянию на 9 августа в наибольшей готовности находятся объекты по ул. Чаплыгина, Грибоедова, Советской.