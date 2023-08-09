Благодаря пышным формам жительница Кузбасса полетит в Калифорнию

Анжелика Чичевская (слева) и Марина Государкина (справа) завоевали титулы на конкурсе красоты. Фото: «Миссис Россия» в Кузбассе

Жительница Мариинска Анжелика Чичевская завоевала титул «Миссис Россия Пышные Формы». Теперь она будет представлять нашу страну на международном конкурсе в США.

Финал конкурса красоты «Миссис Россия 2023» прошел в Москве 6 августа. На нем отличилась еще одна жительница Кузбасса − Марина Государкина.

Как сообщает «Сибдепо», Марина завоевала титул «Миссис мама России». Женщина воспитывает пятерых детей – четырех мальчиков и одну девочку.

− Эмоции просто зашкаливали! Восторг, радость, восхищение собой и окружающими королевами, хотелось как ребенку петь, прыгать, танцевать, кричать от радости! – написала в соцсетях жительница Кемеровской области.

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