В Новосибирске заметили родителей, которые вели сына на «поводке»

Мама вела сына на «поводке» во время прогулки. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»

Родителей, которые вели сына на «поводке» во время прогулки, заметили в Калининском районе Новосибирска. Публикация появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

− На улице Мясниковой выгуливают ребенка на поводке, видимо, малый очень резвый, − отметили в посте.

Как видно на записи, изделие состоит из двух браслетов. Один из них мама надела себе на руку, второй – на ручку сыну. Между браслетами прикреплена пружина, позволяющая держать ребенка на определенном расстоянии.

В комментариях по-разному отреагировали на увиденное. Большинство акцентировали внимание на том, что это специальный браслет-поводок для гиперактивных детишек.

− Этот поводок, так называемый, с одной стороны дает ребенку двигаться самостоятельно, с другой − помогает матери держать ситуацию под контролем, − объяснила одна из интернет-пользовательниц.

− В Китае давно это практикуют, видели много таких родителей, ребенок не убегает, − отметил еще один подписчик.

Однако кому-то такой способ контроля над ребенком не понравился. Мол, это выглядит странно, как будто прогулка с собакой.

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