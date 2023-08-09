«Ехал на велосипеде и упал»: в Новосибирске на Левобережном рынке умер мужчина

В Новосибирске на Левобережном рынке умер мужчина.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске на Левобережном рынке умер мужчина. ЧП произошло 9 августа, об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
— Мужчина лет 60 на вид ехал на велосипеде и резко упал. Покупатели, которые были рядом, вызвали скорую и пытались оказать первую помощь, делали массаж сердца и искусственное дыхание, — пишет паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, прибывшим на место медикам не удалось спасти мужчину.
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