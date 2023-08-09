«Уже начал задыхаться»: новосибирец спас своего соседа на пожаре

ЧП произошло в селе Лобино вечером 7 августа. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Житель Краснозерского района Новосибирской области вытащил из горящего дома своего соседа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в селе Лобино вечером 7 августа. Огонь объял частный бревенчатый дом, где проживал 63-летний мужчина. Сибиряк сначала покинул свое жилище. Спустя некоторое время он вернулся, чтобы забрать документы. Однако выбраться из горящего дома мужчина уже не смог.

− Хозяину дома на помощь кинулся сосед. 64-летний Михаил эвакуировал погорельца, который уже начал задыхаться. Благодаря его смелому поступку человек не погиб, − рассказал начальник пожарно-спасательной части № 60 Михаил Золотов.

Через пять минут на место прибыли пожарные. Они убедились, что в строении больше никого нет.

Общая площадь пожара составила 21 «квадрат». Огонь повредил мебель и домашние вещи. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Михаила Константинова, спасшего соседа на пожаре, хотят наградить на муниципальном уровне и от МЧС.

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