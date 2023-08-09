В Новосибирске клиентка парикмахерской устроила скандал из-за неудачной стрижки

В Новосибирске женщина устроила скандал в парикмахерской из-за неудачной стрижки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске женщина устроила скандал в парикмахерской из-за неудачной стрижки. Инцидент произошел во вторник, 8 августа.
Сигнал поступил из салона красоты по улице Бронной. Из-за сибирячки работа парикмахерской оказалась парализованной.
На место прибыла группа быстрого реагирования. Однако вместо того, чтобы разбираться с нарушительницей порядка, пришлось оказывать ей помощь.
− От избытка эмоций посетительнице стало плохо. На место происшествия была вызвана скорая помощь, − рассказали в АБ «Гвардия».
Местную жительницу госпитализировали. О ее состоянии ничего не известно.
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