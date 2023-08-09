В Новосибирске клиентка парикмахерской устроила скандал из-за неудачной стрижки

В Новосибирске женщина устроила скандал в парикмахерской из-за неудачной стрижки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске женщина устроила скандал в парикмахерской из-за неудачной стрижки. Инцидент произошел во вторник, 8 августа.

Сигнал поступил из салона красоты по улице Бронной. Из-за сибирячки работа парикмахерской оказалась парализованной.

На место прибыла группа быстрого реагирования. Однако вместо того, чтобы разбираться с нарушительницей порядка, пришлось оказывать ей помощь.

− От избытка эмоций посетительнице стало плохо. На место происшествия была вызвана скорая помощь, − рассказали в АБ «Гвардия».

Местную жительницу госпитализировали. О ее состоянии ничего не известно.

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