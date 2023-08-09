«Спартак» августейший: на что сходить ценителям балета в Новосибирске в августе

Фото: пресс-служба Новосибирского театра оперы и балета

Взыскательная балетная публика прекрасно знает, что в августе наступает мёртвый сезон. Премьер и постановок почти нет, ведущие театры страны уходят на каникулы, прекращая показы. Но даже в этот месяц, если постараться, можно найти, чем насладиться. «КП» выбрала три постановки Новосибирского театра оперы и балета, которые точно заслуживают вашего внимания.

«Спартак»

Говорят, что наличие этой постановки в афише театра — знак качества для труппы. Знаменитый балет на музыку Арама Хачатуряна давно стал визитной карточкой Большого театра: рваная ритмика и комплексность картин требует не одного сильного солиста, а целый квартет таковых. НОВАТ также может похвастаться своей постановкой «Спартака». В своё время в Новосибирск его привёз сам композитор, а поставил балет в местном театре один из лучших хореографов планеты Юрий Григорович.

«Спартак» — очень зрелищное и масштабное действо, поэтому новосибирский театр для такого балета подходит лучше всего. Здесь самая большая в стране сцена, которая легко может вместить 300 танцоров, задействованных в массовых сценах. Балетом можно будет насладиться и в августе — 9–го и 10–го числа. В четверг на сцене будет танцевать звездная труппа артистов из Большого театра Игорь Пугачёв в роли Спартака и Мария Шувалова в роли возлюбленной главного героя, Фригии.

«Кармен–сюита»

Премьера одноактного балета знаменитого кубинского хореографа Альберто Алонсо на музыку российского композитора Родиона Щедрина состоится 19–го августа. Этот балет не только очень зрелищный, но и, как говорится, с историей.

В 60–е годы ХХ века Майя Плисецкая, уже будучи примой–балериной Большого, попросила Алонсо поставить «Кармен». В основе сюжета — любовный треугольник. Цыганка Кармен покидает влюблённого в неё солдата Хозе ради молодого матадора Тореро. Постановка готовилась в жуткой спешке и после первого показа в 1967-м стала скандальной. Советскую общественность возмутил явный эротизм и свободолюбивый дух балета. Против продолжения показов выступили и крупные партийные функционеры. Но в итоге они изменили своё мнение, и «Кармен–сюиту» показали 132 раза в Большом и около 200 раз по всему миру.

В НОВАТе показу балета будет предшествовать дивертисмент — набор отрывков из разных балетов XX века, соответствующих эпохе и стилю «Кармен–сюиты». Сделали это в знак уважения к народной артистке России, приме–балерине НОВАТа Анне Жаровой.

«Анюта»

Этот балет ещё до премьеры стал ярким украшением новосибирской сцены. Изначально из «Анюты» хотели сделать фильм, но режиссер Александр Белинский и балетмейстер Владимир Васильев решили адаптировать постановку для сцены.

В основе сюжета балета — знаменитый рассказ Антона Чехова «Анна на шее». У жительницы провинциального городка Анны умирает мать, отец спивается с горя. От безысходности она принимает предложение руки и сердца от немолодого и неприятного ей состоятельного чиновника Модеста Алексеевича. Одновременно с этим Анна прощается со своей любовью — бедным студентом.

На новосибирской сцене балет предстанет 24–го и 25–го августа в оформлении московского художника Виктора Вольского. Во второй день, на сцене Новата будут выступать звёзды Большого театра Игорь Цвирко (Модест Алексеевич) и Кристина Кретова (Анюта).