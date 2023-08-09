В Новосибирске возбудили дело после того, как мужчину насмерть придавило плитой

Во время проведения работ одна из плит упала на потерпевшего. Фото: СУ СК РФ по НСО

По истории с мужчиной, которого насмерть придавила железобетонная плита в Новосибирске, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Речь идет о преступлении, предусмотренном частью второй статьи 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ЧП произошло днем 8 августа на территории коммерческой организации в Калининском районе. Следователи выяснили, что мужчина выполнял строительно-земельные работы на стройплощадке – он занимался установкой железобетонных плит.

− Во время проведения работ одна из плит упала на потерпевшего. В результате допущенных нарушений требований охраны труда 46-летний работник организации получил телесные повреждения, повлекшие его смерть, − отметили в Следкоме.

Следователи продолжают собирать доказательства по данному уголовному делу.

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