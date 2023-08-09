В Новосибирске женщина устроила скандал в салоне красоты из-за стрижки

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В 10.47 бойцы ГБР-11 задержали в магазине Кировского района женщину, пытавшуюся украсть две бутылки водки на сумму 700 рублей, а в 14.05 экипажем ГБР-72 ГВАРДИИ был задержан мужчина, пытавшийся вынести без оплаты вино из магазина в Калининском районе.

В 15.57 в супермаркете на площади К. Маркса «гвардейцы» не позволили мужчине украсть виски стоимостью 2800 рублей. Вечером, в 18.42, еще один любитель крепкого алкоголя был задержан ГБР-75 в Заельцовском районе. Все похитители крепкого алкоголя были переданы сотрудникам полиции.

Вмешательство «гвардейцев» потребовалось в 17.44 сотрудникам парикмахерской на улице Бронной. Одну из посетительниц не устроило качество стрижки, и она закатила скандал, работа салона красоты оказалась парализованной. Но прибывшему на вызов экипажу ГБР-11 Агентства Безопасности пришлось оказывать помощь самой посетительнице - от избытка эмоций ей стало плохо. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая увезла женщину в больницу.

Спокойный отход ко сну жильцов многоквартирного дома на улице Лескова, охраняемого ГВАРДИЕЙ по услуге «Безопасный двор», нарушила шумная компания. Прибывшие в 22.07 по звонку одной из жительниц дома бойцы экипажа ГБР-74 застали на детской площадке около десятка молодых людей, распивающих алкоголь. После беседы они покинули территорию двора.