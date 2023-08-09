Депутаты из Новосибирска Пирогова и Бойко* не смогли оспорить лишение мандатов

Новосибирские депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко* не смогли вернуть свои мандаты. Фото: соцсети
Новосибирские депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко* не смогли вернуть свои мандаты. Суд отказал им в удовлетворении исков.
Напомним, Пирогова и Бойко* потребовали признать незаконным решение Совета депутатов Новосибирска от 28 июня 2023 года о досрочном прекращении их полномочий. Исковые заявления поступили в Центральный районный суд 4 июля.
Ответчиками выступали прокуратура Новосибирска, региональная прокуратура и Совет депутатов города.
− Решениями Центрального районного суда от 08.08.2023 отказано в удовлетворении исков Бойко С.* и Пироговой Х. – сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.
Решения еще не вступили в законную силу.
* Сергей Бойко внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31.03.2023г.
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