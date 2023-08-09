Из подвала валил дым: в Новосибирске загорелось кафе на улице Писарева

Всех обедающих вывели на улицу.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Днем 9 августа на улице Писарева в Новосибирске загорелось кафе «Солнечный день». Всех посетителей и персонал вывели на улицу, на место прибыли экстренные службы.
— Какое-то задымление в подвале, открытого горения нет. Сейчас пожарные обследуют подвал, там может находиться газовый баллон, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.
На месте работают сотрудники МЧС.
Фото: Никита МАНЬКО
По другой из версий, дым мог повалить из-за тлеющей проводки. В ГУ МЧС по региону прокомментировали инцидент.
— В 12:43 пожарные расчеты выезжали на сообщение о задымлении в административном четырехэтажном здании по улице Писарева. По оперативным данным, самостоятельно эвакуировались около 250 человек, информация о пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС России поэтажно проверили здание, людей не обнаружили. В подвале было задымление, предположительно из-за короткого замыкания электрощитка. Пожарные при помощи дымососа убрали дым из помещения, — сообщили КП-Новосибирск в МЧС.
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