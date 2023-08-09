В Новосибирске железобетонная плита раздавила 46-летнего мужчину

В Калининском районе Новосибирска железобетонная плита упала на 46-летнего мужчину.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Калининском районе Новосибирска железобетонная плита упала на 46-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте, сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы в социальной сети «ВКонтакте».
Трагедия произошла во вторник, 8 августа. Вызов поступил на улицу Объединения.
− Извлечено тело мужчины 1977 года рождения. Передано бригаде скорой помощи, − рассказали в группе «Спасатели МАСС».
При каких обстоятельствах произошла трагедия – не уточняется. Не исключено, что мужчина работал на стройке.
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