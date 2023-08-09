Не устраивала зарплата: мигранта будут судить за поджог элитных машин автогонщика в Новосибирске

В Новосибирске предстанет перед судом мигрант, который поджег коллекцию элитных машин автогонщика. Фото: АСТ-54

В Новосибирске предстанет перед судом мигрант, который поджег коллекцию элитных машин автогонщика Дмитрия Матвеева. Ущерб составил более 120 миллионов рублей.

− В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение в отношении 34-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется по пунктам «б», «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража), части второй статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества), − сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили, что мигрант работал разнорабочим в частном доме автогонщика. В какой-то момент обвиняемого перестали устраивать условия и размер зарплаты. В голове у него созрел план мести, связанный с поджогом.

9 февраля 2023 года мужчина решил реализовать задуманное. Он приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления подъемными воротами гаражей, так как имел доступ к боксам.

Схватив канистру с бензином, мигрант подошел к воротам гаража на первом этаже дома, открыл его и облил горючим один из автомобилей. Всего в гараже стояло 10 «лошадок».

Огонь быстро перекинулся с одной машины на другие. Также загорелись материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома. Выполнив задуманное, рабочий похитил из гаража велосипед и уехал с места преступления.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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