Новосибирская прокуратура потребовала отставки главы Колыванского района

В Новосибирской области прокуратура добивается отставки главы Колыванского района Евгения Артюхова. Фото: https://kolivan.nso.ru/

В Новосибирской области прокуратура добивается отставки главы Колыванского района Евгения Артюхова. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник, знакомый с ситуацией.

− Ситуация такая же, как в Убинке. Прокурор обратился с иском в суд, ответчиком по нему выступает местный Совет депутатов, − рассказал КП-Новосибирск источник.

Иск находится в картотеке Колыванского районного суда. Евгений Артюхов указан там как заинтересованное лицо.

Напомним, Артюхов был избран главой Колыванского района Новосибирской области 25 апреля 2018 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка могут досрочно отстранить от должности в связи с утратой доверия.

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