Час стоял на солнцепеке: в Новосибирске дети нашли потерявшегося 2-летнего мальчика

Полицейские вместе с детьми-волонтерами искали дом мальчика. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске дети-волонтеры отряда «Здраво» спасли двухлетнего мальчика, который в жару потерялся на улице. Произошло все в Первомайском районе 7 августа.

Видео о происшествии опубликовали в группе молодежного пространства «Арт-цех Красный». Малыша нашли в частном секторе, он плохо говорил и не мог показать, где его дом. Из рассказа ребенка юные волонтеры поняли, что его мама уснула, а он вместе с другим взрослым, которого называл «Фафа», пошел в магазин. Там его и бросили на солнцепеке.

— Приехала полиция и сотрудник ПДН, собрались неравнодушные. Во время поисков они встретили местных ребят, они узнали мальчика и указали на его дом, — рассказали волонтеры.

Оказалось, что малыша оставил на улице старший брат, но при этом вернулся домой и сказал маме, что братик гуляет во дворе.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

— 7 августа в полицию поступило сообщение, что у дома по улице Маяковского находится ребенок без сопровождения взрослых. На место выезжали сотрудники полиции. Мальчик гулял со старшим братом и убежал. Родители после его пропажи занялись поисками самостоятельно. Установлено, что семья мальчика благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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