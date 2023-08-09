В преддверии Дня строителя губернатор отметил впечатляющие результаты и высокие темпы работы отрасли

Губернатор Андрей Травников пообщался со строителями в преддверии их профессионального праздника. Фото: правительство НСО

13 августа в России будут отмечать День строителя. В Новосибирской области этот профессиональный праздник знаменуется строительным бумом. На сегодняшний день регион строит и ремонтирует более 40 школ − рекордное за 30 лет число. Не менее масштабные стройки развернулись в сферах здравоохранения, спорта и культуры.

Губернатор НСО Андрей Травников посетил стройплощадку школы № 54 в Новосибирске. Компанию ему составили председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив и зампредседетеля Заксобрания Майис Мамедов. Они пообщались с новосибирскими строителями и обсудили с ними перспективы развития отрасли в ближайшие годы.

Новая школа готова на 97%. Сейчас рабочие благоустраивают территорию и формируют наружные инженерные сети. Учебное заведение примет учеников уже 1 сентября этого года.

В период с 2023 по 2025 годы в регионе планируют ввести в эксплуатацию 138 объектов социальной инфраструктуры. Андрей Травников подчеркнул, что пятилетка у новосибирских строителей выдалась ударной. Было введено 270 соцобъектов, сдано десять миллионов метров квадратных жилья, несколько десятков новых производственных зданий, предприятий, логистических центров, новый терминал аэропорта Толмачево.

Губернатор Новосибирской области поблагодарил строителей за работу. К слову, в этом году специалисты строительной отрасли отмечают праздник под девизом «Мы вместе!».

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