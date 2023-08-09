«Снялся с ручника»: в Новосибирске грузовик без водителя врезался в подъезд многоэтажки

Фото: Кадр из видео АСТ-54.
На улице 2-я Обская, 69 в Новосибирске грузовик въехал в подъезд жилого дома. Никто во время инцидента не пострадал, но в окне на первом этаже разбились стекла.
В окне первого этажа выбило стекла. Фото: Екатерина МИХАЙЛОВА
— Около дома №48/1 велись ремонтные работы по укладке асфальта. При погрузке спецтехники автомобиль снялся с ручника, поехал и врезался в подъезд. У нас проблемный подъем, и это уже далеко не первый случай, — сообщила местная жительница Екатерина Михайлова в группе «АСТ-54».
На видеодомофон попал момент, как грузовик несется к подъезду, сносит скамейку и врезается в стену. Очевидцы сообщают, что водитель скрылся с места ДТП.
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