Врач-сомнолог рассказал, как справиться с сонливостью в жару

Сомнолог рассказал, как бороться с сонливостью в жаркую погоду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, как справляться с сонливостью в жаркую погоду. По словам медика, подобная реакция организма — естественная, и лучшей профилактикой будет соблюдение режима сна. Если вы проспали от шести до восьми часов ночью, то в сон клонить днем будет намного меньше.

— Чем сопротивляться сонливости, проще ей поддаться, соблюдая определенные правила. Можно немного вздремнуть, но не больше 25 минут в лежачем или полулежачем состоянии. Если спать дольше, тогда человек перейдет в глубокий сон и просыпаться будет тяжело. Прохладный душ и умывание лица никто не отменял, если такая возможность есть, — пояснил медик NEWS.ru.

Сонливость в жаркую погоду вызвана замедлением физиологических процессов в организме. Это является своеобразной реакцией организма: так тело пытается охладиться.

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