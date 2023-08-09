В Новосибирске сносят старые корпуса оловозавода на улице Ватутина

В Новосибирске сносят старые корпуса оловокомбината. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на улице Ватутина стали сносить старые цеха оловозавода на улице Ватутина. Демонтировать его начали еще в начале года, а сейчас работы перешли в активную фазу.

Корпуса планировали снести с 2011 года, а производство полностью вынести за пределы Новосибирска до 2030 года. Что появится на месте завода, неизвестно. Возможно, там появятся новые многоэтажки, однако для их строительства есть препятствие — зараженная токсичными отходами почва.

Предприятие производило марочное олово, сплавы и припои с 1980 года. После распада СССР на его месте образовалось акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат». В 2017 году оно обанкротилось. Сейчас на базе завода работает ООО с тем же названием.

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