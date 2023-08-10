В Новосибирске пенсионер получил условный срок за ДТП, где погибла его жена

В ДТП погибла супруга водителя. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 86-летний водитель «Нивы» получил срок за смертельное ДТП с автобусом. Авария произошла 8 сентября 2022 года на перекрестке улиц Писемского и Богдана Хмельницкого.

По данным ГИБДД, водитель «ВАЗ-2121 «Нива» поворачивал на улицу Писемского и не уступил дорогу междугороднему автобусу «Дэу». От удара 74-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне, она скончалась на месте от полученных травм.

- В результате ДТП скончалась супруга подсудимого, он полностью признал вину. Ранее не был судим. Суд назначил 1 год условно с испытательным сроком в 1 год , – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Кристина Сабодаш.

Пенсионера также лишили прав на два года.

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