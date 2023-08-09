Нео и Венера: в ЗАГСЕ назвали самые необычные имена детей в Новосибирской области в 2023 году

В ЗАГСе рассказали про необычные и популярные детские имена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Управлении ЗАГСа по Новосибирской области рассказали, какие детские имена в регионе за 2023 год стали самыми популярными, а какие — самыми необычными.

— Так, в рейтинге самых популярных детских имен для мальчиков стали Михаил, Александр, Дмитрий, Артём, Иван, Матвей, Максим, Роман, Лев, Мирон, а среди девочек — Мария, Анна, София, Виктория, Алиса, Ева, Мирослава, Варвара, Дарья, Полина, — рассказали в ЗАГСе. — Среди необычных имен для мальчиков можно выделить такие имена как Адонис, Амадей, Данис, Демир, Елизар, Ермолай, Лаврентий, Миколас, Миран, Нео. А среди имен для девочек — Азелия, Айя-София, Амелия-Мария, Аяна, Венера, Лукерья, Златослава, Мирония, Матильда, Феврония.

Всего за семь месяцев в регионе родились 15 075 детей, в июле — 2278 малышей.

Ранее в ЗАГСе сообщали, что в Новосибирской области снизилась смертность июль 2023 года. Согласно статистике, за последний месяц в регионе умерших было 2896 человек. По сравнению с июнем эти показатели снизились. В первый месяц лета родилось 2 251 человека, а умерло 3 103.

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