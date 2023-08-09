Семейная пара из Новосибирска попала в смертельное ДТП под Тюменью

В аварии погиб один человек и четверо пострадали. Фото: ГИБДД Тюменской области

В ночь на 9 августа на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП, в котором погиб один человек и четверо, в том числе трое детей, пострадали. В аварию попала семья из Новосибирска.

— По предварительным данным, «Форд-Куга» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Понтиак», в котором находились двое 14-летних мальчиков и 16-летняя девочка. Их доставили в больницу с различными травмами. 57-летняя водитель «Понтиака», жительница Омской области, от травм скончалась на месте. В «Форде» ехала семейная пара из Новосибирска. 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в больницу, —сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Движение по трассе не ограничено. Подробности аварии выясняются.

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