Спасатели предупредили новосибирских рыбаков об агрессивных бобрах

Спасатели предупредили новосибирских рыбаков об опасности попадания в бобровую нору. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Спасатели предупредили новосибирских рыбаков об опасности попадания в бобровую нору. Места обитания этих животных часто можно встретить там, куда сибиряки приезжают ловить рыбу. И встреча с бобрами, на чью территорию вы вторглись, может быть не из приятных.

— Можно, пробираясь по берегу, провалиться одной ногой в трещину, которая переходит в бобровую нору, и получить вывих или перелом. Можно провалиться по пояс и тоже получить травмы. Также можно провалиться ногами или всем телом, при этом потревожив заботящихся о потомстве и агрессивных бобров, которые могут напасть на рыболова, — сообщили спасатели МАСС.

Рыбакам посоветовали быть осторожнее на берегах рек, где видны изрытые и вытоптанные бобрами дорожки. Вполне возможно, за ними скрываются огромные норы, которые могут иногда достигать высоты в человеческий рост.

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