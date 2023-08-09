В Новосибирской области снизилась смертность июль 2023 года

Смертность в июле снизилась.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за июль 2023 года. Согласно ней, за последний месяц в регионе было появились на свет 2278 младенцев, умерших же было 2896 человек.
По сравнению с июнем эти показатели снизились. В первый месяц лета родилось 2 251 человека, а умерло 3 103.
Также 2 378 пар в июле вступили в брак, а 1194 — расторгли его. Всего за последние семь месяцев в Новосибирской области родились 15075 детей, а умерли 20605 человек.
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