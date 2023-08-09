В Новосибирске уровень воды в Оби упал ниже критической отметки. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске уровень воды в Оби упал ниже критической отметки. Из-за этого региональный минтранс запретил две остановки водного транспорта.

— Отменены остановки водного транспорта на реке Обь — «Бибиха» и «Седова Заимка». Теплоходы не будут высаживать и принимать на борт пассажиров на этих пунктах, — сообщает минтранс Новосибирской области.

По данным Обь-Иртышводпуть, начиная со 2 на 3 августа уровень воды резко упал на 20 сантиметров, и с тех продолжает снижаться.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сейчас уровень воды в Оби достигает 59 сантиметров.

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